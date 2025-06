Isaac del Toro hace historia en el Giro de Italia con un segundo lugar para México

El ciclista mexicano Isaac del Toro, de apenas 21 años, firmó una actuación memorable al terminar segundo en el Giro de Italia 2025, a solo 3 minutos y 56 segundos del campeón británico Simon Yates.

El ecuatoriano Richard Carapaz completó el podio en tercer lugar.

Del Toro, originario de Ensenada y corredor del equipo UAE Team Emirates, se convirtió en el primer mexicano en subir al podio final del Giro de Italia, una de las tres grandes vueltas del ciclismo mundial.

El título fue para Simon Yates, quien conquistó por primera vez la maglia rosa tras completar las 21 etapas con un tiempo total de 82 horas, 31 minutos y 1 segundo.

A sus 32 años y 9 meses, es el octavo ciclista más veterano en ganar esta prueba.

Al final de la competencia, Isaac del Toro expresó su orgullo por lo logrado:

“Es una pena que no haya ganado, pero eso me da más hambre para el futuro. Espero no repetir el error de ayer en Le Finestre. Seguro que volveré pronto”.