Irvin Hernández presuntamente ingresó a ‘Facebook Live’ para transmitir las secuelas del incidente violento y mostrar los cadáveres de sus padres. Ahora, en declaraciones a KTVU , el acusado afirmó que no recuerda todos los detalles de esa noche que conmocionó al vecindario.

Ambos sufrían heridas de bala y luego fueron declarados muertos en un hospital cercano. Una investigación reveló que Irvin Hernández supuestamente irrumpió en la casa y le disparó a la pareja, todo mientras su hermanastra de 11 años observaba el terrible episodio. La pequeña resultó ilesa en el tiroteo, acotó The Sun.

La policía de San Francisco acusó a Irvin Hernández Flores, de 23 años, de dos cargos de asesinato, además de cargos de robo y peligro para niños, reseñó el diario The Sun el jueves 25 de agosto, que recordó que las autoridades respondieron a un reporte de disparos el 13 de agosto cuando hallaron heridos a José Hernández y Yesenia Soto, el padre y la madrastra del arrestado, respectivamente.

Desde prisión, Irvin Hernández le dijo a ese medio que había estado bebiendo mucho antes de conducir a la casa de su padre, pero que no tenía la intención de lastimar a nadie a pesar de que iba armado. “No recuerdo mucho, pero esa arma era legalmente mía”, expresó el acusado.

El acusado agregó que su madrastra quedó atrapada en la balacera y que él “no tenía ninguna intención de lidiar con ella”. Al referirse a su hermana, Irvin Hernández dijo: “Ella no estaba llorando. Ella estaba impresionada. Ella necesitaba mi ayuda para ponerse en contacto con (el número de) emergencia”. Entonces, él ayudó a su hermanita a llamar por teléfono al 911.

“Quiero disculparme”

Después de una baja honorable en la Infantería de Marina luego de más de cuatro años de servicio, según los reportes citados por The Sun, el victimario estaba en camino a cumplir su sueño de convertirse en francotirador del equipo SWAT del Departamento de Policía de San Francisco.

“Toda mi vida quise hacer el bien por mi familia, pero mi padre… él mató mis sueños. (…) Quiero disculparme. No quise hacer esto voluntariamente. Nuestro padre celestial sabe que no hice esto con la intención de matar a mi padre, especialmente a la madre de mi hermana, quien no tuvo nada que ver con esto”, expresó Irvin Hernández, quien permanece en la cárcel del condado de San Francisco.