Inmigración » ¿Un nuevo revés en la estrategia de Trump? Jueza niega facilidad para detenciones de inmigrantes

¿Un nuevo revés en la estrategia de Trump? Jueza niega facilidad para detenciones de inmigrantes

Jueza suspende el acuerdo que permitía al IRS compartir direcciones de migrantes con ICE, tras considerar ilegal la divulgación de datos
Por 
2025-11-22T15:15:24+00:00
FOTO AGENCIA EFE

Publicado el 11/22/2025 a las 10:15

  • Jueza frena datos migratorios
  • IRS limita información compartida
  • Revés legal a política migratoria

Una jueza federal en Estados Unidos frenó temporalmente un acuerdo que permitía al Servicio de Ingresos Internos (IRS) compartir información personal de migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un mecanismo con el que el Gobierno del presidente Trump buscaba facilitar detenciones y deportaciones de extranjeros indocumentados.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly suspendió de manera temporal la entrega de datos al considerar que el intercambio violaba la ley vigente. Particularmente en relación con la confidencialidad de la información contenida en las declaraciones de impuestos.

Frenan acuerdo de IRS por intercambio de direcciones migrantes con ICE

La suspensión llega después de que agentes de Inmigración recibieran durante el verano la dirección de miles de migrantes mediante acceso a sus reportes fiscales, lo que abrió un nuevo frente legal para los esfuerzos migratorios del Gobierno Trump.

En agosto, el IRS entregó al ICE las direcciones de aproximadamente 47.000 personas, una práctica que desató críticas y llevó a varias organizaciones a presentar una demanda.

Lo que argumentó la jueza

La magistrada sostuvo que la difusión de esta información era ilegal, según la querella presentada por el Centro para los Derechos del Contribuyente y otros grupos que denunciaron un uso indebido de datos protegidos por ley, según CNN.

La legislación establece que el IRS puede compartir información en casos de investigaciones o procesos penales federales, pero únicamente si existe autorización judicial o si el titular de la agencia lo aprueba formalmente.

En su resolución, Kollar-Kotelly afirmó que los demandantes demostraron que la entrega de información confidencial —en este caso, las direcciones de los contribuyentes migrantes— al ICE contravenía la normativa federal.

La jueza procedió entonces a suspender el acuerdo entre ambas agencias, el cual se había negociado en los últimos meses con la intención de facilitar que ICE accediera a los datos de los migrantes para localizar y detener a extranjeros indocumentados.

Impacto en la política migratoria del Gobierno Trump

La orden judicial representa un nuevo revés para la estrategia migratoria del presidente Trump, quien ha intensificado sus esfuerzos contra la inmigración desde que asumió el cargo.

Las redadas contra migrantes se han multiplicado en diversas regiones del país como parte de una ofensiva ampliada contra personas sin estatus legal.

En ese marco, el Gobierno desplegó en los últimos meses a la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Charlotte, entre otras, con el objetivo de reforzar operativos dirigidos a la detención de extranjeros indocumentados.

La suspensión del acuerdo entre el IRS y el ICE agrega presión sobre la administración federal, que había encontrado en el acceso a datos tributarios una herramienta para acelerar localizaciones y procedimientos migratorios.

El fallo también abre la puerta a una revisión más amplia sobre los límites legales en el uso de información fiscal con fines migratorios, un tema que continuará bajo la supervisión de los tribunales mientras avanza el litigio impulsado por organizaciones defensoras de derechos.

