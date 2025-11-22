¿Un nuevo revés en la estrategia de Trump? Jueza niega facilidad para detenciones de inmigrantes

Jueza frena datos migratorios

IRS limita información compartida

Revés legal a política migratoria

Una jueza federal en Estados Unidos frenó temporalmente un acuerdo que permitía al Servicio de Ingresos Internos (IRS) compartir información personal de migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Un mecanismo con el que el Gobierno del presidente Trump buscaba facilitar detenciones y deportaciones de extranjeros indocumentados.

La jueza de distrito Colleen Kollar-Kotelly suspendió de manera temporal la entrega de datos al considerar que el intercambio violaba la ley vigente. Particularmente en relación con la confidencialidad de la información contenida en las declaraciones de impuestos.

Federal judge blocks IRS from sharing information to help ICE with deportations.https://t.co/a1aL2iRl0J — CNN Breaking News (@cnnbrk) November 21, 2025

La suspensión llega después de que agentes de Inmigración recibieran durante el verano la dirección de miles de migrantes mediante acceso a sus reportes fiscales, lo que abrió un nuevo frente legal para los esfuerzos migratorios del Gobierno Trump.

En agosto, el IRS entregó al ICE las direcciones de aproximadamente 47.000 personas, una práctica que desató críticas y llevó a varias organizaciones a presentar una demanda.