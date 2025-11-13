Irlanda vence a Portugal y deja sin Mundial a Cristiano… por ahora

Irlanda derrotó 2-0 a Portugal con doblete de Parrott y expulsión de Cristiano Ronaldo. Portugal deberá vencer a Armenia para sellar su boleto al Mundial 2026.

La selección de la República de Irlanda venció 2-0 a Portugal, cortó su invicto y sueña con clasificarse al Mundial 2026. El héroe de la noche fue Troy Parrott, quien marcó un doblete (17’ y 45’) ante un Estadio Aviva de Dublín encendido.

Cristiano Ronaldo, expulsado al 61’

El capitán portugués fue expulsado tras un codazo en el área. En plena frustración, perdió la cabeza en una jugada que parecía de peligro para los lusos. El árbitro no dudó y lo mandó a las duchas.

Portugal deja escapar su boleto directo

Los de Roberto Martínez necesitaban una victoria para asegurar su pase al Mundial, pero ahora todo se definirá ante Armenia el domingo 16 de noviembre, en un duelo clave para clasificar al torneo del próximo verano.

