Irina Baeva rompe el silencio: infidelidades y violencia detrás de su ruptura

Irina Baeva sufrió violencia emocional.

Un mensaje fue su despertar.

Terminó relación con Gabriel Soto.

Irina Baeva ha decidido romper el silencio sobre su vida amorosa y revelar las razones detrás de la ruptura de su relación con Gabriel Soto.

La actriz rusa, conocida por su discreción, compartió en una entrevista reciente que la infidelidad fue el factor decisivo que llevó al fin de su relación con el actor.

Aunque no es común para ella hablar de su vida privada, Baeva se sintió impulsada a contar su historia para apoyar a otras mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares.

«La única razón por la cual terminó (una relación) son las infidelidades de las cuales todo el mundo está enterado», afirmó Irina, sorprendiendo a la audiencia que había especulado durante meses sobre las razones de su separación.

Irina Baeva revela las formas de violencia que sufrió en una relación pasada

En ese momento, la actriz también confesó que, aunque no le gusta externar sus experiencias, entendía perfectamente por qué muchas mujeres prefieren no hablar de los engaños que han sufrido.

Además de las infidelidades, Irina reveló haber vivido diversas formas de violencia en una relación pasada, aunque al principio no supo reconocerlas.

«Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales no me daba cuenta. No física. No hemos llegado ahí», comentó con un tono serio, mientras reflexionaba sobre su capacidad de haber permitido estas situaciones.

«La sensación y cómo me sentía, lo que estaba pasando, de verdad digo: ‘¡Wow! Cómo pude haber permitido tanto'».