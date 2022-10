“No es cierto, ustedes han platicado mucho con él y nosotros siempre se los decimos a ustedes, nada más que no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad, estamos bien… Estamos bien, todo en orden, (pero) la verdad es que sí, efectivamente Gabriel está grabando muchísimo y está preparando este nuevo proyecto y yo ahorita me voy a Qatar”, dijo la actriz rusa.

“Yo creo que ustedes saben de él mucho más que yo (refiriéndose al reconocido productor Britt George y que sería lo que ocasionó el rumor de una infidelidad de su parte), es un compañero de escuela, donde yo tomé un curso maravilloso como las otras 11 personas que están en la foto más mis tres maestros, nada qué ver, no sé quién hizo esa investigación, es un absurdo, no tiene nada qué ver con la realidad”, comentó Irina Baeva.

Después de dejar en claro en repetidas ocasiones que la relación entre ella y Gabriel Soto sigue en pie, Irina Baeva compartió que lo que le preocupaba mucho era no poder ver su familia en Rusia, lo cual por fortuna si pudo ser posible: “La verdad es que estuvo increíble, como ustedes saben, primero por pandemia, luego por el conflicto que hay ahorita entre Rusia y Ucrania, la verdad es que no he podido viajar, pero fue un momento muy emotivo”.

Le dicen a Irina Baeva que ‘ni ella se la cree’

Internautas no dejaron pasar mucho tiempo después de esta ‘confesión’ de Irina Baeva para expresar sus puntos de vista. La mayoría no le cree: “Sí le hacemos caso a los rumores, ¿o se le olvidó que decían que ella no era la amante de Gabriel? Lo negaban y negaban. O sea, los rumores de ellos no son tan rumores”, “Nada que empieza mal puede terminar bien. Solo siéntate a esperar tu turno, Irinita”.

“Lo mismo decían cuando eran amantes: que no era cierto y si era cierto”, “Ni ella se la cree”, “Ya quisiera Irina que el gringo se fijara en ella”, “A Gabriel le va mejor sin ella”, “La verdad nos vale un convento entero lo que esta loquita y el Gabriel hagan”, “Estos dos de puro chisme viven porque como actores a mí no me gustan”, expresaron algunas personas (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).