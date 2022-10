Para empezar, Vieira Vidente comentó que varias personas le han preguntado si en realidad Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto y así respondió: “Las cartas me están diciendo que hay conversaciones, dos personas rubias, Irina con una amiga que casi tiene su edad, pero aquí me sale que es alguien ‘sangre de su sangre’, una persona muy parecida a ella”.

En otra lectura de cartas, la psíquica reveló que la actriz rusa, si o si, quiere estar en Hollywood, por lo que se está preparando para ello: “Veo a Gabriel Soto firmando papeles para hacer telenovelas, él sabe lo que quiere. 2023 será un año muy favorable para ambos, sin embargo, él no termina de encontrar la luz que me marcan mis cartas”.

“Hay días en que Gabriel Soto se siente derrumbado”, ¿e Irina Baeva?

En otra parte de este video, el cual provocó todo tipo de reacciones y que hasta el momento tiene más de 45 mil vistas, Vieira Vidente confesó que hay días en que Gabriel Soto se siente derrumbado por todo lo que está pasando con Irina Baeva, de quien quisiera huir porque está en una relación tóxica: “A él le gusta ella como ‘cosa loca’, tiene mucha costumbre, pero no es la mujer de su vida”.

“Él estará solo por un tiempo, tiene qué encontrarse, dice su ángel de la guarda, sin embargo, veo a Irina sentada en un trono diciendo que él no es el hombre de su vida, y con todo el respeto que me merece, ella está como las avispas: ‘pica aquí y pica allá’, donde más le conviene, si no, se va para otro lado. No es una persona fácil”, dijo la vidente.