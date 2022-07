La última fecha que la pareja tenía planeada la boda, se tuvo también que posponer debido a que la familia de Baeva la cual proviene de Rusia, no podían viajar. La actriz reveló en una entrevista que los gastos de traslados eran demasiado costosos, por lo que no podía casarse sin que su familia estuviera presente.

Irina Baeva boda Gabriel Soto: Piensa que muchas mujeres se identificarían con ella

Además, la querida rusa dijo que muchas mujeres han de entender el sentimiento que es usar un hermoso vestido, que sea justo el que quieres y que tu futuro esposo te vea con ‘ojos de amor’, por otra parte, reveló que su futuro esposo no tiene idea de como va a ser su vestido de novia, lo cual le genera más emoción.

“Creo que muchas mujeres se identificarán conmigo, muchas niñas, seguramente, que el momento más bonito de la boda es cuando sale la novia y el novio la ve; el efecto sorpresa. No se si Gabriel tiene alguna idea, no le he preguntado ‘oye ¿Cómo crees que será mi vestido?’. Como es el momento más bonito para mí no le he compartido nada, solo sabe que son dos y que son divinos, y que me encantaron”, reveló a los medios Irina Baeva. Archivado como: Irina Baeva boda Gabriel Soto