Irán se burla de EE.UU. por disturbios en Los Ángeles.

El Gobierno de Irán ha aprovechado los disturbios recientes en Los Ángeles para lanzar una ofensiva mediática y burlarse de la situación interna de Estados Unidos.

A través de titulares provocadores en medios estatales y publicaciones en redes sociales.

El régimen iraní busca proyectar una imagen de inestabilidad y declive del país norteamericano.

Así lo informó NewsWeek.

Iran is closely monitoring the events in #LosAngeles with deep concern. We stand with the oppressed people who have long been denied their basic rights by U.S. security forces and are now under increased pressure due to #Trump’s policies. The U.S. government must respect civil… pic.twitter.com/xLesHrgAoX

— Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 9, 2025