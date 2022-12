Gobierno de Irán condena a muerte al futbolista profesional

Amir Nasr-Azadani, iría a la horca por participar en protestas en defensa de las mujeres

Piden eliminar esta pena para el deportista

Gobierno de Irán condena a muerte al futbolista profesional Amir Nasr-Azadani, iría a la horca por participar en protestas en defensa de las mujeres un hecho que ha lamentado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) y el portero de la selección nacional de ese país.

Este organismo ha pedido al gobierno que elimine esta pena, luego que se le acusara de apoyar las manifestaciones en favor de los derechos de las mujeres, que ya lleva varios meses y ha resultado en concentraciones masivas, detenciones, violencia y un sinfín de críticas de la comunidad internacional.

¿QUÉ PIDEN LOS FUTBOLISTAS?

Ante ello la FIFPRO emitió el siguiente comunicado: “FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”.

Sin embargo, el gobierno iraní no he emitido ninguna respuesta de este caso ni de otros que ha cometido en plena vía pública y de los cuales se han emitido críticas como la Organización de las Naciones Unidas, que no aceptan este tipo de castigos hacia la población, y menos que se hagan de manera pública, se informó sobre la noticia de que Irán condena a muerte a futbolista.