iPhone Pocket: el accesorio de lujo de Apple
Publicado el 11/11/2025 a las 18:34
- Apple lanza accesorio de lujo
- Colaboración con Issey Miyake
- iPhone Pocket cuesta más 200
Segun informa la agencia EFE, Apple volvió a sorprender al mundo del diseño con un producto inesperado: el iPhone Pocket, un accesorio de lujo creado en colaboración con el diseñador japonés Issey Miyake, que promete convertirse en el complemento más elegante para los fanáticos de la marca.
Se trata de una bolsa tejida en 3D especialmente diseñada para llevar un iPhone, disponible desde 149,95 hasta 229,95 dólares, dependiendo del tamaño, color y tipo de correa.
La compañía de Cupertino explicó en un comunicado que el diseño se inspira en “un trozo de tela”, nacido de la idea de crear un bolsillo adicional capaz de albergar no solo el iPhone, sino también otros objetos de uso cotidiano.
El resultado es un híbrido entre arte y funcionalidad: un accesorio que combina la estética minimalista japonesa con el refinamiento tecnológico característico de Apple.
Un diseño exclusivo inspirado en el arte japonés
Apple presenta un bolsillo de lujo para el iPhone que cuesta más de 200 dólares #NoticiasSIN
Más detalles en nuestro periódico https://t.co/y64zfgyNJshttps://t.co/1O8f2Hq194
— Noticias SIN (@SIN24Horas) November 11, 2025
El proyecto se desarrolló junto a MIYAKE DESIGN STUDIO, bajo la dirección de Yoshiyuki Miyamae, uno de los discípulos más destacados del legendario Issey Miyake.
“iPhone Pocket explora el concepto de: El placer de llevar el iPhone a su manera”, afirmó Miyamae, destacando la intención de liberar la experiencia del usuario de los límites de la tecnología convencional.
El diseño presenta un tejido tridimensional que se adapta a distintas formas y tamaños de teléfono.
Además, ofrece una gama de colores pensada para combinar con los modelos más recientes de iPhone, desde los tonos neutros hasta los más vibrantes.
Apple y Miyake reinventan el lujo con iPhone Pocket
La vicepresidenta de Diseño Industrial de Apple, Molly Anderson, señaló que ambas marcas “comparten una visión de diseño que celebra la artesanía, la simplicidad y el deleite”.
Según Anderson, el nuevo accesorio ejemplifica esas ideas y complementa a la perfección los productos de la compañía.
Cada detalle fue pensado para integrarse al ecosistema Apple y al mismo tiempo permitir la personalización del estilo de cada usuario.
La paleta de colores del iPhone Pocket se diseñó para combinar con todos los modelos y colores de iPhone.
Dos versiones y una edición limitada
El producto estará disponible en dos versiones: una con correa larga, que puede cruzarse sobre el torso, y otra más corta, ideal para llevar colgada del brazo o sujeta a un bolso.
Ambas versiones incluyen materiales de alta calidad y acabados que evocan la filosofía de diseño limpio y atemporal característica de Apple.
La versión con correa larga se venderá a 229,95 dólares en tonos azul, marrón y negro, mientras que la versión corta costará 149,95 dólares, disponible en naranja, amarillo, morado, rosa y turquesa.
Apple anunció que el iPhone Pocket se venderá únicamente en tiendas seleccionadas de Apple Store en países como Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido.
iPhone Pocket redefine el lujo tecnológico
El lanzamiento confirma la estrategia de Apple de expandirse al terreno del lujo funcional, combinando diseño, exclusividad y experiencia de marca.
En los últimos años, la compañía ha experimentado con colaboraciones de moda y diseño, pero esta asociación con Issey Miyake representa un paso más hacia el mercado lifestyle premium.
Más que un simple accesorio, el iPhone Pocket busca redefinir la manera en que los usuarios interactúan con sus dispositivos móviles.
Apple propone un nuevo lenguaje visual que convierte lo cotidiano en un gesto de sofisticación.