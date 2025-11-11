iPhone Pocket: el accesorio de lujo de Apple

Apple lanza accesorio de lujo

Colaboración con Issey Miyake

iPhone Pocket cuesta más 200

Segun informa la agencia EFE, Apple volvió a sorprender al mundo del diseño con un producto inesperado: el iPhone Pocket, un accesorio de lujo creado en colaboración con el diseñador japonés Issey Miyake, que promete convertirse en el complemento más elegante para los fanáticos de la marca.

Se trata de una bolsa tejida en 3D especialmente diseñada para llevar un iPhone, disponible desde 149,95 hasta 229,95 dólares, dependiendo del tamaño, color y tipo de correa.

La compañía de Cupertino explicó en un comunicado que el diseño se inspira en “un trozo de tela”, nacido de la idea de crear un bolsillo adicional capaz de albergar no solo el iPhone, sino también otros objetos de uso cotidiano.

El resultado es un híbrido entre arte y funcionalidad: un accesorio que combina la estética minimalista japonesa con el refinamiento tecnológico característico de Apple.

Un diseño exclusivo inspirado en el arte japonés

Apple presenta un bolsillo de lujo para el iPhone que cuesta más de 200 dólares #NoticiasSIN Más detalles en nuestro periódico https://t.co/y64zfgyNJshttps://t.co/1O8f2Hq194 — Noticias SIN (@SIN24Horas) November 11, 2025



El proyecto se desarrolló junto a MIYAKE DESIGN STUDIO, bajo la dirección de Yoshiyuki Miyamae, uno de los discípulos más destacados del legendario Issey Miyake.

“iPhone Pocket explora el concepto de: El placer de llevar el iPhone a su manera”, afirmó Miyamae, destacando la intención de liberar la experiencia del usuario de los límites de la tecnología convencional.

El diseño presenta un tejido tridimensional que se adapta a distintas formas y tamaños de teléfono.

Además, ofrece una gama de colores pensada para combinar con los modelos más recientes de iPhone, desde los tonos neutros hasta los más vibrantes.