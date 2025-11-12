Invierno 2025-2026: meteorólogos prevén un invierno marcado por La Niña, frío en el norte y sequía en el sur
Publicado el 12/11/2025 a las 17:45
- Invierno 2025-2026 en EEUU
- Frío intenso en el norte
- Riesgo de tornados invernales
El invierno 2025-2026 en Estados Unidos estará dominado por el fenómeno La Niña, acompañado de una serie de condiciones atmosféricas que podrían generar contrastes extremos: frío intenso en el norte, sequía prolongada en el sur y riesgo de tormentas severas en el centro del país.
Según el pronóstico publicado el 5 de noviembre por los meteorólogos de AEM y WeatherBug, el patrón de La Niña débil será el factor más determinante durante los meses de diciembre, enero y febrero.
El meteorólogo Kyle Leahy explicó que este fenómeno, caracterizado por temperaturas oceánicas más frías en el Pacífico ecuatorial, “alcanzará su punto máximo a finales del otoño o principios del invierno, y tenderá a la neutralidad hacia finales de la temporada”.
La Niña suele traer inviernos húmedos y fríos al noroeste, mientras que en el sur genera condiciones más cálidas y secas de lo habitual, un patrón que se repetirá este año, aunque con matices importantes.
Frío intenso en el norte y centro del país
El pronóstico indica que las masas de aire ártico descenderán desde Canadá hacia el centro y norte de Estados Unidos, provocando temperaturas por debajo del promedio en las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y los Grandes Lagos.
El noreste, incluyendo Nueva York y Pensilvania, experimentará las temperaturas más frías al inicio del invierno, mientras que los estados del sur, como Texas y Florida, registrarán un invierno más templado.
Leahy señaló que “la zona de conflicto entre las regiones frías y cálidas —desde las Llanuras hasta el Noreste— podría registrar fluctuaciones significativas de temperatura”.
Estas variaciones podrían traducirse en tormentas invernales intermitentes y olas de frío breves, especialmente en el corredor de los Apalaches y el valle de Ohio.
Precipitaciones y nieve: invierno activo en el norte
El informe de AEM prevé precipitaciones superiores al promedio en el noroeste del Pacífico, el valle de Ohio y los alrededores de los Grandes Lagos, donde las tormentas de nieve serán recurrentes.
Las zonas montañosas de Montana, Dakota del Norte y el norte de Colorado también podrían registrar acumulaciones de nieve superiores a lo normal.
En cambio, el sur del país enfrentará déficit de lluvias, especialmente en Florida, California y el suroeste, donde las condiciones de sequía se agravarán durante el invierno.
El meteorólogo Mark Paquette advirtió que “más del 70% del país se encuentra en condiciones secas o de sequía, una tendencia que podría intensificarse hacia el este debido a una corriente subtropical más débil”.
Influencia solar y cobertura de nieve en Siberia
Otros factores naturales también jugarán un papel clave este invierno.
Durante el máximo solar del actual ciclo de 11 años, el vórtice polar tiende a mantenerse en latitudes altas, reduciendo la posibilidad de frentes fríos prolongados en el sur de Estados Unidos.
Sin embargo, una mayor cobertura de nieve en Siberia podría favorecer incursiones de aire frío más frecuentes, fortaleciendo el patrón típico de La Niña en el hemisferio norte.
“Esta expansión de la capa de nieve puede facilitar que las masas frías se desplacen más al sur, aumentando la posibilidad de olas gélidas en el centro del país”, explicó Paquette.
Riesgo de tormentas y tornados invernales
El informe también advierte sobre un mayor riesgo de clima severo durante el invierno, particularmente en los valles del Mississippi, Ohio y Tennessee.
Durante los años de La Niña, estos estados suelen registrar hasta un 125% más tornados de lo habitual, debido al choque entre masas de aire cálido y frío.
Estados como Arkansas, Alabama, Illinois y Michigan podrían experimentar brotes de tormentas en diciembre y enero, cuando la atmósfera es más inestable.
A pesar de estos riesgos, los meteorólogos aclaran que el invierno no será extremadamente largo ni uniformemente frío.
Hacia finales de febrero, el país podría ver un retorno gradual de temperaturas más moderadas, especialmente en el oeste y el sur.
Un invierno de contrastes
En resumen, el invierno 2025-2026 traerá un escenario complejo y diverso: frío y nieve en el norte, sequía persistente en el sur, y eventos climáticos intensos en el centro.
La Niña, reforzada por la Oscilación Decenal del Pacífico en fase negativa, marcará el comportamiento atmosférico en los próximos meses.
Los meteorólogos insisten en que los modelos climáticos deben interpretarse con cautela, ya que las condiciones pueden variar localmente.
No obstante, todo apunta a un invierno donde la naturaleza volverá a recordar la fuerza de los patrones globales que moldean el clima año tras año, señaló ‘Weatherbug‘.