Invierno 2025-2026: meteorólogos prevén un invierno marcado por La Niña, frío en el norte y sequía en el sur

Invierno 2025-2026 en EEUU

Frío intenso en el norte

Riesgo de tornados invernales

El invierno 2025-2026 en Estados Unidos estará dominado por el fenómeno La Niña, acompañado de una serie de condiciones atmosféricas que podrían generar contrastes extremos: frío intenso en el norte, sequía prolongada en el sur y riesgo de tormentas severas en el centro del país.

Según el pronóstico publicado el 5 de noviembre por los meteorólogos de AEM y WeatherBug, el patrón de La Niña débil será el factor más determinante durante los meses de diciembre, enero y febrero.

El meteorólogo Kyle Leahy explicó que este fenómeno, caracterizado por temperaturas oceánicas más frías en el Pacífico ecuatorial, “alcanzará su punto máximo a finales del otoño o principios del invierno, y tenderá a la neutralidad hacia finales de la temporada”.

La Niña suele traer inviernos húmedos y fríos al noroeste, mientras que en el sur genera condiciones más cálidas y secas de lo habitual, un patrón que se repetirá este año, aunque con matices importantes.

Frío intenso en el norte y centro del país

El pronóstico indica que las masas de aire ártico descenderán desde Canadá hacia el centro y norte de Estados Unidos, provocando temperaturas por debajo del promedio en las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y los Grandes Lagos.

El noreste, incluyendo Nueva York y Pensilvania, experimentará las temperaturas más frías al inicio del invierno, mientras que los estados del sur, como Texas y Florida, registrarán un invierno más templado.

Leahy señaló que “la zona de conflicto entre las regiones frías y cálidas —desde las Llanuras hasta el Noreste— podría registrar fluctuaciones significativas de temperatura”.

Estas variaciones podrían traducirse en tormentas invernales intermitentes y olas de frío breves, especialmente en el corredor de los Apalaches y el valle de Ohio.