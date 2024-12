Familia hispana lo pierde todo en sospechoso incendio

Un incendio en un edificio de apartamentos de cuatro pisos ubicado en Monticello Avenue, Jersey City, está siendo investigado por una fuerza especial de incendios provocados.

El incidente, que ocurrió la madrugada del miércoles, dejó atrapados a varios residentes que tuvieron que ser rescatados.

El fuego se inició en el sótano del edificio poco antes de las 6:00 a.m., y las alarmas se activaron al instante.

Sin embargo, las causas del incendio siguen siendo un misterio, y algunos residentes expresaron sospechas sobre la naturaleza del incidente.

#BreakingNews: Firefighters are on the scene of a 3-alarm fire at an apartment building in Jersey City. @TonyCaputo has the latest this morning on @News12NJ pic.twitter.com/r9ZB1qN92i

— News 12 NJ NewsDesk (@News12NJDesk) November 20, 2024