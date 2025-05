Investigan presunto desvío de recursos a fundación de esposa de Gobernador en Florida

El fiscal estatal del segundo circuito judicial de Florida, Jack Campbell, ha iniciado una investigación sobre el presunto desvío de recursos hacia la fundación benéfica Hope Florida, dirigida por Casey DeSantis, esposa del gobernador republicano Ron DeSantis.

La organización ha recibido 10 millones de dólares de dinero público del estado, según informaron el Miami Herald y el Tampa Bay Times.

La oficina del fiscal del Condado de Leon confirmó la existencia de una investigación en curso tras ser consultados por varios medios sobre el caso de Hope Florida.

El gobernador Ron DeSantis defendió enérgicamente la labor de la fundación durante un evento reciente, destacando sus logros en la reducción de la dependencia gubernamental entre personas de bajos ingresos.

JUST IN: Prosecutors have opened an investigation related to the Hope Florida Foundation, the nonprofit behind the welfare program that has been touted as the signature achievement of first lady Casey DeSantis. https://t.co/3T4QMhCqZC

— News4JAX (@wjxt4) May 20, 2025