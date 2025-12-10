FDA abre investigación por muertes reportadas tras vacunación covid-19

FDA investiga muertes vinculadas

Memorando interno genera tensión

Proponen nuevas medidas regulatorias

Segun informa la agencia EFE, La FDA investiga si las vacunas contra la covid-19 podrían estar vinculadas con muertes reportadas en adultos, como parte de una revisión más amplia realizada por autoridades sanitarias.

Andrew Nixon, portavoz del HHS, aseguró que la agencia desarrolla una investigación exhaustiva que evalúa múltiples grupos de edad para determinar posibles vínculos entre fallecimientos y vacunación.

Nixon explicó que la FDA revisa datos de seguridad de forma periódica y actualiza el etiquetado de los productos cuando la investigación indica que podría ser necesario hacerlo.

Sus comentarios contrastan con declaraciones internas de funcionarios que han propuesto nuevas medidas regulatorias basadas en conclusiones no respaldadas por evidencia verificable, según reportó el Washington Post recientemente.

Propuestas internas y memorando controvertido

EEUU investiga si la vacuna de la covid-19 está relacionada con la muerte de pacientes – https://t.co/vZgPmwgfe0 — LasNoticiasDominicanas (@LasNotiDom) December 10, 2025



Un memorando interno citado por el Washington Post indicó que Vinay Prasad vinculó sin detallar evidencia al menos diez muertes infantiles ocurridas entre 2021 y 2024 con la vacunación.

El documento no proporcionaba información sobre edad, condiciones de salud previas u otros factores que pudieran haber influido en el fallecimiento de los menores mencionados en ese memorando.

Tampoco detalló cómo se estableció la supuesta relación entre la vacuna y los decesos ni aclaró qué fabricantes habrían estado involucrados en dichos casos reportados internamente.

Prasad sostuvo en ese memorando que propondría nuevas medidas de supervisión y revisión de vacunas, afirmando que las cifras de muertes podrían ser mayores que las reportadas inicialmente.