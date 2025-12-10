FDA abre investigación por muertes reportadas tras vacunación covid-19
Publicado el 12/09/2025 a las 20:37
- FDA investiga muertes vinculadas
- Memorando interno genera tensión
- Proponen nuevas medidas regulatorias
Segun informa la agencia EFE, La FDA investiga si las vacunas contra la covid-19 podrían estar vinculadas con muertes reportadas en adultos, como parte de una revisión más amplia realizada por autoridades sanitarias.
Andrew Nixon, portavoz del HHS, aseguró que la agencia desarrolla una investigación exhaustiva que evalúa múltiples grupos de edad para determinar posibles vínculos entre fallecimientos y vacunación.
Nixon explicó que la FDA revisa datos de seguridad de forma periódica y actualiza el etiquetado de los productos cuando la investigación indica que podría ser necesario hacerlo.
Sus comentarios contrastan con declaraciones internas de funcionarios que han propuesto nuevas medidas regulatorias basadas en conclusiones no respaldadas por evidencia verificable, según reportó el Washington Post recientemente.
Propuestas internas y memorando controvertido
EEUU investiga si la vacuna de la covid-19 está relacionada con la muerte de pacientes – https://t.co/vZgPmwgfe0
— LasNoticiasDominicanas (@LasNotiDom) December 10, 2025
Un memorando interno citado por el Washington Post indicó que Vinay Prasad vinculó sin detallar evidencia al menos diez muertes infantiles ocurridas entre 2021 y 2024 con la vacunación.
El documento no proporcionaba información sobre edad, condiciones de salud previas u otros factores que pudieran haber influido en el fallecimiento de los menores mencionados en ese memorando.
Tampoco detalló cómo se estableció la supuesta relación entre la vacuna y los decesos ni aclaró qué fabricantes habrían estado involucrados en dichos casos reportados internamente.
Prasad sostuvo en ese memorando que propondría nuevas medidas de supervisión y revisión de vacunas, afirmando que las cifras de muertes podrían ser mayores que las reportadas inicialmente.
Investigación FDA vacunas covid y tensiones regulatorias
Prasad dirige actualmente el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, la división encargada de regular vacunas y productos biológicos utilizados ampliamente en Estados Unidos.
El funcionario, especialista en hematología y oncología, ha sido crítico de la respuesta gubernamental durante la pandemia, cuestionando políticas adoptadas previamente por autoridades federales sanitarias.
Su postura coincide con la del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien recientemente instruyó a los CDC a modificar información para vincular vacunación y autismo.
Esta alineación ideológica ha generado tensiones dentro de la agencia, ya que algunos funcionarios consideran que las conclusiones presentadas carecen de fundamentos verificables dentro del proceso regulatorio correspondiente.
Posturas divergentes y efectos en política sanitaria
El debate interno destaca la importancia de determinar si las muertes reportadas justifican cambios regulatorios o si corresponden a factores independientes no relacionados directamente con la vacunación.
Las autoridades sanitarias recalcan que la revisión de seguridad es continua y que decisiones sobre etiquetado y advertencias dependen estrictamente de evidencia comprobada acumulada mediante procesos formales.
La discusión también impacta la percepción pública, pues cualquier revisión regulatoria puede influir en la confianza de la población respecto a la seguridad de las vacunas utilizadas ampliamente.
Los resultados finales de la investigación serán determinantes para definir próximos pasos de política sanitaria nacional y la comunicación pública sobre seguridad vacunal en Estados Unidos.