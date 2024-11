Investigan muerte de afroamericana a manos de la policía en Illinois

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación federal sobre la muerte de Sonya Massey, una mujer afroamericana de 36 años.

Massey fue asesinada el pasado mes de julio por un oficial de policía blanco en el condado de Sangamon, Illinois.

La tragedia ocurrió después de que Massey llamara a las autoridades para reportar lo que temía fuera un intruso en su hogar.

De acuerdo con informes oficiales, dos agentes del Departamento del Sheriff del condado de Sangamon respondieron a la llamada.

Sonya Massey, mom, daughter, and Black woman shot in the head in her own home. While our focus has changed, police brutality conts and Black lives cont to be endangered during police encounters. #DemsUnited

https://t.co/D1olOTHitx…

pic.twitter.com/5IZzBEVwPp

— LanaQuest aka RosaSparks (@LqLana) July 24, 2024