¿Claudia Sheinbaum despreció ir a investidura de Trump?

La presidenta de México contestó si apoyará al presidente electo de EEUU

Trump tomará posesión en enero de 2025

La conversación telefónica que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum tuvo con Trump tras el triunfo del republicano ‘fue muy buena’.

Eso publicó en un mensaje la mandataria azteca y ahora, se le cuestionó si acudirá a la ceremonia de investidura del presidente de EEUU.

La investidura de Trump se realizará el 20 de enero de 2025 y lo que contestó Claudia Sheinbaum dejó a todos especulando.

«Vamos a ver, todavía ni siquiera han enviado las invitaciones», manifestó en la conferencia matutina.

¿Rechaza apoyar a Trump en tan importante día? Claudia Sheinbaum fue clara en que puede considerarlo.

«…Pues acaba de obtener el triunfo, está constituyendo su equipo, y ya habrá momento para definir eso. Sí (hay posibilidad de ir), vamos a ver», aseguró.

¿Pero se especificó que el republicano la invitó a la toma de posesión? Comenzaron a difundirse rumores al respecto a raíz de la llamada telefónica.

«Esto que salió de que me invitó a la toma de posesión y todo esto, me dijo: ‘see you soon’, o sea, nos vemos pronto, y sí le dije: nos vemos pronto, esencialmente», reportó agencia EFE.