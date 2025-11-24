Cómo invertir en criptomonedas a pesar de su caída
Publicado el 11/24/2025 a las 11:54
- Bitcoin cae 30% desde su récord y muchos se pregruntan si es tiempor de invertir en criptomonedas
- Importa porque muchos dudan si es momento de entrar al mercado
- Los analistas esperan más variaciones de precios, pero oportunidades para quienes se preparan
El valor del Bitcoin ronda los 87.000 dólares tras una caída prolongada.
La volatilidad ha generado temor entre quienes analizan dar sus primeros pasos en el mercado cripto.
Aunque anticipar el piso del mercado es imposible, el descenso abre la puerta para entender mejor cómo funcionan estos activos y cómo proteger el dinero al comenzar.
Para muchos, este momento es más educativo que especulativo.
Invertir en criptomonedas: un mercado en caída, pero conocido
MICHAEL SAYLOR DA SUS ÚLTIMAS PREDICCIONES DEL PRECIO DE BITCOIN.
→ $150,000 PARA FINALES DE AÑO.
→ $1,000,000 EN LOS PRÓXIMOS 4-8 AÑOS.
→ $20,000,000 EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS.
Qué opinas? 🤔 pic.twitter.com/iU1mdV04fM
— Crypto Profe (@Cryptoprofe_) November 23, 2025
Los precios han bajado por datos macroeconómicos en EE. UU.:
La menor probabilidad de recortes agresivos en las tasas de interés, tensiones comerciales y salidas de capital en los ETFs con más de 3 mil millones de dólares en reembolsos.
Este tipo de caídas se repite en cada ciclo: Bitcoin llegó a casi 20.000 dólares en 2017 antes de caer por debajo de 3.500; alcanzó 69.000 en 2021 y luego perdió más del 75%; rompió los 100.000 a finales de 2024 y retrocedió de nuevo en 2025, según Nerdwallet.
Cómo empezar a invertir en criptomonedas
Muchos se preguntan si este es el momento adecuado para comprar.
Nadie sabe el punto exacto donde terminará la corrección. Lo esencial es entender que las caídas fuertes son parte natural del mercado.
Para quienes quieren aprender cómo empezar a invertir en criptomonedas, lo recomendable es:
- Iniciar con montos pequeños.
- Aceptar que la volatilidad es parte del proceso.
- Evitar decisiones impulsivas.
Plataforma de criptomonedas más seguras para principiantes
La opción más segura para comenzar es enfocarse en Bitcoin y Ethereum, debido a su mayor historial, liquidez y adopción global.
Esto reduce el riesgo frente a proyectos nuevos o inestables.
Usar plataformas reguladas en EE. UU. también es clave:
- Una alternativa segura es Uphold, que ofrece mayor protección al usuario y procesos de inversión accesibles.
Impacto para la comunidad latina
Para muchos hispanos, las criptomonedas sirven para proteger ahorros o diversificar ingresos.
- Empezar en plena caída puede ser útil siempre que no se arriesgue dinero destinado a necesidades básicas.
La disciplina y paciencia son herramientas esenciales para evitar errores costosos.
Estrategias básicas para reducir riesgos
- Diversificar para evitar dependencia de un solo activo.
- Evitar operaciones apalancadas.
- Usar compras periódicas.
- Activar autenticación en dos pasos.
- Guardar credenciales con seguridad.
Qué sigue
La volatilidad continuará mientras el mercado responda a factores económicos globales.
- Para quienes desean invertir en criptomonedas, será clave entender los ciclos y mantenerse informados.
Empezar de forma gradual, segura y con expectativas realistas puede marcar la diferencia en esta etapa incierta.