Cómo invertir en criptomonedas a pesar de su caída

Bitcoin cae 30% desde su récord y muchos se pregruntan si es tiempor de invertir en criptomonedas

Importa porque muchos dudan si es momento de entrar al mercado

Los analistas esperan más variaciones de precios, pero oportunidades para quienes se preparan

El valor del Bitcoin ronda los 87.000 dólares tras una caída prolongada.

La volatilidad ha generado temor entre quienes analizan dar sus primeros pasos en el mercado cripto.

Aunque anticipar el piso del mercado es imposible, el descenso abre la puerta para entender mejor cómo funcionan estos activos y cómo proteger el dinero al comenzar.

Para muchos, este momento es más educativo que especulativo.

Invertir en criptomonedas: un mercado en caída, pero conocido

MICHAEL SAYLOR DA SUS ÚLTIMAS PREDICCIONES DEL PRECIO DE BITCOIN. → $150,000 PARA FINALES DE AÑO.​

→ $1,000,000 EN LOS PRÓXIMOS 4-8 AÑOS.​

→ $20,000,000 EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS. Qué opinas? 🤔 pic.twitter.com/iU1mdV04fM — Crypto Profe (@Cryptoprofe_) November 23, 2025

Los precios han bajado por datos macroeconómicos en EE. UU.:

La menor probabilidad de recortes agresivos en las tasas de interés, tensiones comerciales y salidas de capital en los ETFs con más de 3 mil millones de dólares en reembolsos.

Este tipo de caídas se repite en cada ciclo: Bitcoin llegó a casi 20.000 dólares en 2017 antes de caer por debajo de 3.500; alcanzó 69.000 en 2021 y luego perdió más del 75%; rompió los 100.000 a finales de 2024 y retrocedió de nuevo en 2025, según Nerdwallet.