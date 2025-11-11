Latinos impulsan el crecimiento de Estados Unidos, pero pocos invierten en activos

Los latinos impulsan la economía estadounidense, pero invierten menos que otros grupos.

Aumentar la participación en inversiones es clave para reducir la brecha de riqueza.

La educación y la confianza financiera son esenciales para el cambio.

Los latinos representan casi una quinta parte de la población de Estados Unidos y son una fuerza vital para su economía.

Sin embargo, la inversión de latinos sigue siendo baja, lo que limita su capacidad de generar riqueza a largo plazo.

A pesar de su trabajo arduo y su espíritu emprendedor, muchos hispanos aún no participan en estrategias financieras como acciones, planes de retiro o fondos de inversión.

La inversión de latinos, una oportunidad desaprovechada

De acuerdo con el TIAA Institute, los latinos representan el 19% de la población actual y se proyecta que llegarán al 29% para 2060.

Aun así, su participación en el mercado financiero es reducida: la mayoría de los hogares hispanos depende únicamente del salario para cubrir gastos.

Esto provoca una brecha de riqueza persistente.

Mientras otros grupos diversifican sus ingresos a través de activos financieros, los latinos suelen evitar invertir por desconfianza o desconocimiento.