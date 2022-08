El alcalde Chokwe Antar Lumumba dijo que es posible que entre 100 y 150 viviendas se vean afectadas por las inundaciones del río tan pronto como la noche de este lunes 29 de agosto e instó a los residentes que no puedan irse a que se dirijan a lugares más altos o que vayan a los refugios de la ciudad.

Residentes se preparan para lo ‘peor’ de las inundaciones

Algunos residentes de Jackson estaban sacando pertenencias de sus casas. Otros se estaban abasteciendo de sacos de arena. La Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi había desplegado 126.000 sacos de arena para actuar como barreras contra el agua en preparación para las inundaciones, reseñó AP.

Oscar Day, un trabajador de control de inventario en un sitio de distribución de sacos de arena, dijo que los residentes de Jackson comenzaron a preparar sus hogares para posibles daños por inundaciones antes de 2020. “Mucha gente tomó el calor la última vez”, dijo Day a The Associated Press el domingo, refiriéndose a los residentes que optaron por no tomar precauciones hace dos años.