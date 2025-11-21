Alerta por lluvias torrenciales en Dallas y Texas Hill Country

Emergencia por inundaciones en Texas

Tormentas afectan Dallas-Fort Worth

NOAA emite alertas severas

Segun informa foxweather, Un intenso sistema de tormentas continúa azotando amplias zonas de Texas y de las llanuras del sur, provocando lluvias torrenciales que afectan a millones de personas y generando condiciones de inundación repentina en múltiples regiones.

Las autoridades meteorológicas han advertido que este sistema alcanzará su máxima intensidad el jueves, extendiendo su impacto sobre Texas, Oklahoma, Arkansas y Missouri, donde se esperan acumulaciones de lluvia cada vez más peligrosas.

En Texas, se declaró una emergencia por inundaciones repentinas para los condados de Concho, McCulloch y Menard, debido a la amenaza catastrófica derivada del exceso de agua que ya ha provocado daños y cortes en diversas rutas.

El Servicio Meteorológico Nacional de San Angelo reportó que el condado de Menard ha recibido 8,5 pulgadas de lluvia, una cifra que ya ha generado inundaciones severas.

Lluvias extremas saturan condados y zonas urbanas

.@LeeGoldbergABC7 tracks the system in the Southern Plains that’s moving into the Ohio Valley and bringing life-threatening flooding to Texas. It comes as a new storm brings heavy rain and mountain snow to California. https://t.co/ymuWnI52M8 pic.twitter.com/I6wIV5HHfe — World News Tonight (@ABCWorldNews) November 21, 2025



Las autoridades indicaron que aún podrían caer entre 3 y 5 pulgadas adicionales en la zona bajo alerta, lo que incrementaría los impactos y complicaría las labores de emergencia.

Durante la mañana del jueves, también se emitieron alertas por inundaciones repentinas en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una de las regiones urbanas más extensas y pobladas de Texas.

El condado de Kerr y otras zonas de la región montañosa de Texas registraron cerca de 3 pulgadas de lluvia en cuestión de horas durante la noche, lo que saturó los sistemas de drenaje y derivó en corrientes peligrosas.

Además del impacto en Texas, fuertes tormentas golpearon durante la noche áreas cercanas a Tulsa, en Oklahoma, con reportes de granizo del tamaño de pelotas de golf que afectaron vehículos, techos y estructuras.