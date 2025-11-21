Alerta por lluvias torrenciales en Dallas y Texas Hill Country
Publicado el 11/20/2025 a las 20:42
- Emergencia por inundaciones en Texas
- Tormentas afectan Dallas-Fort Worth
- NOAA emite alertas severas
Segun informa foxweather, Un intenso sistema de tormentas continúa azotando amplias zonas de Texas y de las llanuras del sur, provocando lluvias torrenciales que afectan a millones de personas y generando condiciones de inundación repentina en múltiples regiones.
Las autoridades meteorológicas han advertido que este sistema alcanzará su máxima intensidad el jueves, extendiendo su impacto sobre Texas, Oklahoma, Arkansas y Missouri, donde se esperan acumulaciones de lluvia cada vez más peligrosas.
En Texas, se declaró una emergencia por inundaciones repentinas para los condados de Concho, McCulloch y Menard, debido a la amenaza catastrófica derivada del exceso de agua que ya ha provocado daños y cortes en diversas rutas.
El Servicio Meteorológico Nacional de San Angelo reportó que el condado de Menard ha recibido 8,5 pulgadas de lluvia, una cifra que ya ha generado inundaciones severas.
Lluvias extremas saturan condados y zonas urbanas
.@LeeGoldbergABC7 tracks the system in the Southern Plains that’s moving into the Ohio Valley and bringing life-threatening flooding to Texas. It comes as a new storm brings heavy rain and mountain snow to California. https://t.co/ymuWnI52M8 pic.twitter.com/I6wIV5HHfe
— World News Tonight (@ABCWorldNews) November 21, 2025
Las autoridades indicaron que aún podrían caer entre 3 y 5 pulgadas adicionales en la zona bajo alerta, lo que incrementaría los impactos y complicaría las labores de emergencia.
Durante la mañana del jueves, también se emitieron alertas por inundaciones repentinas en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, una de las regiones urbanas más extensas y pobladas de Texas.
El condado de Kerr y otras zonas de la región montañosa de Texas registraron cerca de 3 pulgadas de lluvia en cuestión de horas durante la noche, lo que saturó los sistemas de drenaje y derivó en corrientes peligrosas.
Además del impacto en Texas, fuertes tormentas golpearon durante la noche áreas cercanas a Tulsa, en Oklahoma, con reportes de granizo del tamaño de pelotas de golf que afectaron vehículos, techos y estructuras.
Inundaciones en Texas llevan al despliegue de recursos
Frente a esta situación, el gobernador de Texas, Greg Abbott, activó los recursos estatales de emergencia el miércoles por la mañana, anticipándose al desarrollo del sistema de tormentas y a los daños previstos en las siguientes horas.
Las alertas por inundaciones continúan vigentes en el sureste de Texas, y se han expandido para cubrir también la zona metropolitana de Dallas, donde las autoridades recomiendan evitar traslados innecesarios.
En Rockwall, Texas, las inundaciones ralentizaron el tráfico en la Interestatal 30 durante la hora punta matutina del jueves, afectando la movilidad en una de las principales vías que conectan el área urbana.
El Centro de Predicción Meteorológica de la NOAA emitió una alerta de nivel 3 (de 4) por riesgo de inundaciones repentinas para el sureste de Texas hasta la mañana del viernes.
Alertas severas en varios estados del sur
Esta alerta incluye Del Río y áreas al este-noreste, donde las acumulaciones de lluvia podrían superar las 5 pulgadas, incrementando significativamente el peligro de crecidas.
El condado de Kerr y regiones aledañas de Texas Hill Country advirtieron a sus residentes sobre el riesgo, recordando que apenas cuatro meses atrás la zona sufrió un desastre mortal durante el fin de semana del 4 de julio.
Para el norte de Arkansas, el este de Oklahoma y el sur de Missouri, las autoridades emitieron una alerta de nivel 2 sobre 4 por inundaciones repentinas, incluyendo ciudades como Fort Smith, Tulsa y Springfield.
La NOAA advirtió que este sistema de tormentas también podría provocar granizo aislado, fuertes ráfagas de viento e incluso uno o dos tornados en áreas del centro y norte de Texas, así como en Oklahoma y Arkansas.
Riesgo extendido y lluvias benéficas en algunas regiones
El Centro de Predicción Meteorológica amplió su advertencia con un riesgo de nivel 1 sobre 5 de tormentas eléctricas severas para una extensa región que abarca aproximadamente 20 millones de habitantes.
Esta área incluye las zonas metropolitanas de San Antonio, Dallas y Austin, donde se prevé que las tormentas intensifiquen su actividad con lluvias prolongadas.
A pesar de las amenazas, los meteorólogos señalaron que las lluvias serán beneficiosas para ciudades como Oklahoma City, Tulsa y Shreveport, en Louisiana, que llevan semanas sin registrar precipitaciones significativas.
Conforme el sistema avance hacia el este y el nordeste, las lluvias seguirán extendiéndose a lo largo del país.
Precipitaciones seguirán hasta el sábado
Hasta el sábado, se espera que una amplia franja desde Louisville, Kentucky, hasta Kansas City registre acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros.
Asimismo, partes del suroeste de Missouri y del centro de Texas podrían recibir entre 50 y 75 milímetros adicionales.
Estas cantidades incrementan la probabilidad de inundaciones locales en zonas vulnerables.
Las autoridades continúan monitoreando el sistema para reforzar alertas y proteger a la población.