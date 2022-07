La situación actualmente es alarmante, pero las autoridades están atentas a ver qué s puede hacer para socorrer a los ciudadanos, ya que no es fácil salir a la calle en las condiciones en que están las calles, pues no se puede andar a pie ni en automóviles, por lo que usan unidades especiales conforme se puede salir a buscar a la gente por las inundaciones y desaparecidos en Virginia.

El director ejecutivo de United Way of Southwest Virginia, Travis Staton, dijo lo siguiente: "La situación en este momento todavía se encuentra en la fase de respuesta de emergencia. "Estamos en contacto con las autoridades del condado de Buchanan y comenzaremos a ofrecer asistencia en el lugar una vez que nos informen cómo y dónde podemos hacer el mayor bien".

¿ESTÁN EN PLIGRO?

Ante todo esto agregó: “Primero ahora, lo mejor que podemos hacer es mantenernos fuera del camino de los socorristas y mantener a todos los afectados por esto en nuestros pensamientos y oraciones”. Pero las autoridades continúan con las labores de búsqueda para ayudar a la gente a que salga de la emergencia.

Las autoridades aseguran que las personas que no están localizadas pueden no estar en peligro rápido ya que actualmente no son contactadas por teléfono. Pero siguen trabajando para asegurar a todas las personas que están perdidas para ver si se encuentran bien de salud y brindarles ayuda necesaria y no exponerlas al peligro.