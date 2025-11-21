Sheinbaum afirma que convocar intervención extranjera “es un error”

Sheinbaum defiende soberanía mexicana

Rechaza intervención extranjera

Evoca legado revolucionario histórico

Segun informa la agencia EFE, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje firme en defensa de la soberanía nacional durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, advirtiendo que “se equivoca” quien convoque a una intervención extranjera o busque apoyo político fuera del país.

En un discurso pronunciado este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria afirmó que ningún actor político debería buscar alianzas con gobiernos foráneos para obtener fuerza o legitimidad.

Sheinbaum aseguró que su administración no se someterá “a los intereses de quienes antes ostentaban poder, ni a ningún gobierno o interés extranjero”, en alusión a prácticas del pasado que, según dijo, pretendían influir en el rumbo del país.

La presidenta asumió el cargo en octubre de 2024 y eligió el marco del tradicional desfile militar para trazar un discurso histórico y político sobre la importancia de mantener la autonomía nacional frente a presiones externas.

Discurso histórico sobre revolución y soberanía

Sheinbaum advierte que quien “convoca a intervención extranjera” en México “se equivoca”. ➡️https://t.co/74wShP170X pic.twitter.com/ta8G7a4mZq — La Voz de Michoacán (@vozmichoacan) November 20, 2025



Durante su intervención, evocó la Revolución Mexicana como una gesta que nació para rechazar la injusticia, la represión y la falta de derechos sociales, al tiempo que defendía la democracia y la soberanía.

Recordó que el levantamiento de 1910 surgió como respuesta al régimen de Porfirio Díaz, caracterizado por un “autoritarismo basado en la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo”, mientras entregaba recursos naturales a empresas extranjeras.

Sheinbaum señaló que el porfiriato mantuvo a las comunidades indígenas en condiciones de despojo y explotación, lo que alimentó un movimiento social y político que transformaría al país.

La mandataria hizo un recorrido histórico desde el surgimiento del antirreeleccionismo encabezado por Francisco I. Madero, pasando por el estallido del movimiento armado, hasta el golpe de Estado de 1913.