Sheinbaum afirma que convocar intervención extranjera “es un error”
Publicado el 11/20/2025 a las 19:38
- Sheinbaum defiende soberanía mexicana
- Rechaza intervención extranjera
- Evoca legado revolucionario histórico
Segun informa la agencia EFE, La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó un mensaje firme en defensa de la soberanía nacional durante la conmemoración de la Revolución Mexicana, advirtiendo que “se equivoca” quien convoque a una intervención extranjera o busque apoyo político fuera del país.
En un discurso pronunciado este jueves en el Zócalo de la Ciudad de México, la mandataria afirmó que ningún actor político debería buscar alianzas con gobiernos foráneos para obtener fuerza o legitimidad.
Sheinbaum aseguró que su administración no se someterá “a los intereses de quienes antes ostentaban poder, ni a ningún gobierno o interés extranjero”, en alusión a prácticas del pasado que, según dijo, pretendían influir en el rumbo del país.
La presidenta asumió el cargo en octubre de 2024 y eligió el marco del tradicional desfile militar para trazar un discurso histórico y político sobre la importancia de mantener la autonomía nacional frente a presiones externas.
Discurso histórico sobre revolución y soberanía
Durante su intervención, evocó la Revolución Mexicana como una gesta que nació para rechazar la injusticia, la represión y la falta de derechos sociales, al tiempo que defendía la democracia y la soberanía.
Recordó que el levantamiento de 1910 surgió como respuesta al régimen de Porfirio Díaz, caracterizado por un “autoritarismo basado en la represión, el miedo y la sumisión forzada del pueblo”, mientras entregaba recursos naturales a empresas extranjeras.
Sheinbaum señaló que el porfiriato mantuvo a las comunidades indígenas en condiciones de despojo y explotación, lo que alimentó un movimiento social y político que transformaría al país.
La mandataria hizo un recorrido histórico desde el surgimiento del antirreeleccionismo encabezado por Francisco I. Madero, pasando por el estallido del movimiento armado, hasta el golpe de Estado de 1913.
Intervención extranjera México ligada al asesinato de Madero
Recordó el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, un crimen que atribuyó a la combinación de traición interna e injerencia extranjera, señalando específicamente al embajador estadounidense de la época, Henry Lane Wilson.
Dijo que esa intervención diplomática contribuyó al periodo más doloroso y violento de la historia reciente de México, al agravar la crisis política derivada del golpe contra Madero.
También evocó la resistencia encabezada por Venustiano Carranza, así como los ejércitos revolucionarios de Emiliano Zapata en el sur y Francisco Villa en el norte, quienes continuaron la lucha por la justicia social.
Se refirió al proceso que culminó en la Constitución de 1917, a la que calificó como “la más avanzada del mundo en justicia social” por integrar derechos laborales, agrarios, educativos y establecer la soberanía nacional sobre los recursos naturales.
La Cuarta Transformación como continuidad histórica
Sheinbaum vinculó este legado con el proyecto político conocido como la Cuarta Transformación, iniciado en 2018, que describió como un proceso pacífico que reivindica la justicia, la libertad y la democracia.
Aseguró que dicho proyecto se mantiene fuerte porque “lo respalda la mayoría del pueblo”, en contraste con lo que considera intentos de restaurar privilegios para unos cuantos.
En este contexto, criticó discursos que “normalizan la violencia como camino” y que buscan glorificar la imposición por encima del consenso democrático.
También destacó que en el México actual “ya nadie es silenciado” ni perseguido por sus ideas, algo que consideró una conquista social derivada del cambio político reciente.
Austeridad, Fuerzas Armadas y llamado final a la lealtad
Afirmó que su gobierno se conduce con austeridad, ética y honestidad, y subrayó que la autoridad moral “no se compra ni con todo el dinero del mundo”, sino que se construye con coherencia y convicciones.
Sheinbaum concluyó su discurso con un reconocimiento a las Fuerzas Armadas, recordando que surgieron de la Revolución Mexicana y que han sido históricamente pilares de la soberanía nacional.
Llamó a mantener la lealtad al pueblo y el amor a la patria como principios fundamentales de la vida pública del país.
Finalmente, afirmó que México avanza por “la senda de la honestidad, la paz, la democracia y la justicia”, cerrando su intervención con un enérgico llamado: “¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México libre, independiente y soberano!”.