Inter vs Milan: el Derbi della Madonnina llega este fin de semana

Inter y Milan chocan en un Derbi della Madonnina decisivo para la Serie A. Con solo dos puntos de diferencia, el clásico llega este domingo.

El Derbi della Madonnina vuelve a encender a Milán y a la Serie A. Inter y Milan se enfrentan este domingo 23 de noviembre en un duelo que va mucho más allá del orgullo local: la cima del campeonato está en juego.

Inter llega compartiendo el liderato con Roma (24 puntos), mientras que el Milan acecha con 22 unidades.

La diferencia es mínima y el resultado del clásico puede alterar por completo el panorama del torneo en su fecha 12.

Será una edición especial del derbi.

Ambos llegan en buen momento, tienen figuras de impacto global y disputan un Scudetto que vuelve a sentirse al rojo vivo en la capital lombarda.

Un derbi que pesa más que tres puntos

El enfrentamiento entre Inter y Milan no solo define quién manda en la ciudad. En esta edición, el clásico tiene implicaciones directas en la lucha por el campeonato.

Inter, sólido y efectivo bajo el mando de Cristian Chivu, quiere sostener su posición en la punta. Milan, de la mano de Massimiliano Allegri, está a un triunfo de superarlo y escalar a lo más alto.

Ambos llegan con historias recientes muy distintas. Inter viene de ganar 2-0 a Lazio con goles de Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny; Milan, por su parte, dejó escapar una ventaja de dos goles ante Parma, terminando 2-2.

Ese contraste alimenta la tensión del derbi: un Milan necesitado de golpe de autoridad, un Inter determinado a mantener su ritmo de líder.

Figuras clave en el choque por Milán

El clásico tendrá condimentos especiales. Lautaro Martínez, capitán y referente del Inter, llega en plena forma y es el jugador a frenar por parte del Milan.

Del lado rossonero, todas las miradas estarán puestas en Luka Modric, quien disputará su primer Derbi della Madonnina.

El croata tendrá la misión de aportar control, jerarquía y experiencia en un duelo que exige precisión y temple.

A su lado estará Rafael Leao, cuyo desequilibrio sigue siendo una de las armas más peligrosas del Milan. Entre la potencia del portugués, la calidad de Modric y las urgencias del equipo, los de Allegri buscan reescribir su camino tras el empate con Parma.

El antecedente reciente y la memoria del clásico

El último enfrentamiento entre ambos equipos ocurrió el 23 de abril de 2025 por la Copa Italia.

Milan ganó 3-0 con doblete de Luka Jović y un gol de Tijjani Reijnders, un golpe duro para un Inter que ahora quiere revancha.

Esa victoria rossonera todavía pesa en la memoria del duelo.

Inter quiere demostrar que el presente del campeonato tiene otra historia, mientras que Milan necesita confirmar que su triunfo anterior no fue casualidad.

