Inicio » Deportes » Inter Miami y Messi ya tienen fecha para estrenar su nuevo estadio

Inter Miami y Messi ya tienen fecha para estrenar su nuevo estadio

Inter Miami anuncia la inauguración del Miami Freedom Park . El equipo iniciará la temporada con cinco partidos como visitante.
Por 
2025-11-21T16:17:39+00:00
Foto: Inter Miami

Publicado el 11/21/2025 a las 11:17

El Inter Miami de Lionel Messi inaugurará oficialmente el Miami Freedom Park el próximo 4 de abril, cuando reciba al Austin FC en su primer partido en la MLS dentro de su nueva casa.

Antes del debut en su estadio, el equipo iniciará la campaña el 21 de febrero visitando al LAFC, ahora reforzado por Heung-min Son.
Los primeros cinco partidos serán fuera de casa, decisión tomada para no interferir con la construcción final del nuevo recinto.

Decision Day en Miami

El cierre de la fase regular también será especial: el Inter Miami jugará en casa el 7 de noviembre ante el Charlotte FC, dentro del Decision Day, la fecha final en la que todos los equipos juegan simultáneamente para definir los playoffs.

Inter Miami estrenará el Miami Freedom Park
Inter Miami estrenará el Miami Freedom Park /Foto: Inter Miami

Adiós al Chase Stadium

El Miami Freedom Park reemplazará al Chase Stadium de Fort Lauderdale, sede provisional del equipo desde 2020.
Las obras del nuevo estadio comenzaron en agosto de 2023 en un terreno cercano al Aeropuerto Internacional de Miami, con el objetivo de ofrecer acceso directo al corazón de la ciudad.

Inter Miami estrenará el Miami Freedom Park
Inter Miami estrenará el Miami Freedom Park /Foto: Inter Miami

