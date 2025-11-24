Inter Miami hace historia y avanza a la Final de Conferencia de la MLS
Publicado el 11/23/2025 a las 21:54
Por primera vez en su historia, Inter Miami clasificó a la Final de Conferencia de la MLS tras golear 0-4 a Cincinnati. Lionel Messi fue figura con un gol de cabeza y tres asistencias, en una actuación que rozó la perfección.
Talento argentino al poder
Messi abrió el marcador al 19′ tras pase de Mateo Silvetti, quien con solo 19 años también marcó el segundo tras asistencia del ’10’.
Tadeo Allende selló la goleada con dos contragolpes letales en los minutos 62 y 74, ambos tras brillantes habilitaciones de Messi.
Números de locura en playoffs
Messi acumula 6 goles y 7 asistencias en 4 partidos de postemporada. El Inter Miami, guiado por su estrella, está a dos pasos del primer título de liga de su historia.
El club rosa enfrentara al New York City FC en la Final de la Conferencia Este.
En el Oeste…
El Vancouver Whitecaps de Thomas Müller espera rival del choque entre San Diego FC (con Hirving “Chucky” Lozano) y Minnesota United.
