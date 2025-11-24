Buscar
Inicio » Deportes » Inter Miami hace historia y avanza a la Final de Conferencia de la MLS

Inter Miami hace historia y avanza a la Final de Conferencia de la MLS

Inter Miami venció 4-0 a Cincinnati con gol y tres asistencias de Messi. El club clasificó por primera vez a la Final de Conferencia de la MLS.
Por 
2025-11-24T02:54:55+00:00
FOTO: EFE

Publicado el 11/23/2025 a las 21:54

Por primera vez en su historia, Inter Miami clasificó a la Final de Conferencia de la MLS tras golear 0-4 a Cincinnati. Lionel Messi fue figura con un gol de cabeza y tres asistencias, en una actuación que rozó la perfección.

Talento argentino al poder

Messi abrió el marcador al 19′ tras pase de Mateo Silvetti, quien con solo 19 años también marcó el segundo tras asistencia del ’10’.
Tadeo Allende selló la goleada con dos contragolpes letales en los minutos 62 y 74, ambos tras brillantes habilitaciones de Messi.

Inter Miami golea y llega a su primera Final de Conferencia
Inter Miami golea y llega a su primera Final de Conferencia / Foto: Inter Miami

Números de locura en playoffs

Messi acumula 6 goles y 7 asistencias en 4 partidos de postemporada. El Inter Miami, guiado por su estrella, está a dos pasos del primer título de liga de su historia.

El club rosa enfrentara al New York City FC en la Final de la Conferencia Este.

En el Oeste…

El Vancouver Whitecaps de Thomas Müller espera rival del choque entre San Diego FC (con Hirving “Chucky” Lozano) y Minnesota United.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO

