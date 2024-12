Intento de intrusión cerca de la Casa Blanca genera arresto

Un individuo fue arrestado tras intentar escalar una valla temporal ubicada cerca de la Casa Blanca la mañana del sábado, según un portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El incidente, que ocurrió alrededor de las 11 a.m., se resolvió rápidamente gracias a la intervención de las autoridades.

El Servicio Secreto informó que la persona fue detenida inmediatamente y arrestada bajo el cargo de «entrada ilegal».

La valla que rodea actualmente la Casa Blanca es una estructura temporal instalada debido a los preparativos para la ceremonia de investidura presidencial, que tendrá lugar el próximo mes.

Someone just tried to climb the fence of the White House. 10:54am. pic.twitter.com/FKATQAgPcF

— Billy Jensen (@Billyjensen) December 14, 2024