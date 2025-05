EE.UU. despide a analistas que negaron vínculo entre Maduro y el Tren de Aragua

La Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., encabezada por Tulsi Gabbard, despidió a dos altos funcionarios tras la filtración de un memorando que desacreditaba la supuesta relación entre el Régimen de Nicolás Maduro y la organización criminal Tren de Aragua.

El documento contradice una de las justificaciones del presidente Donald Trump para acelerar deportaciones de migrantes venezolanos.

Este caso reaviva el debate sobre la politización de los servicios de inteligencia en EE.UU., y plantea interrogantes sobre la veracidad de la narrativa oficial que vincula a Venezuela con redes criminales en territorio estadounidense.

Además, evidencia tensiones entre los remanentes de la administración Biden y el enfoque actual del gobierno de Trump.

DNI Tulsi Gabbard fired the intelligence officials behind a memo that contradicted White House claims that the gang Tren de Aragua is operating under the direction of Venezuela’s Maduro regime.

