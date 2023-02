Entrenado el mes de febrero, que se supondría son días amorosos por estar cerca del Día de San Valentín, pero no para Cecy y su esposo, los dos deben de querer pasar tiempo juntos para superar la pérdida de su bebé cuando ambos lo esperaban con ansias. ARCHIVADO DE: Integrante Exatlón fallecimiento bebé

La atleta compartió la noticia por medio de sus redes sociales, sus seguidores no dudaron en mostrarle apoyo así como algunos de sus amigos más cercanos. Fue muy clara al decir que quería respeto por parte de todas las personas que se enterarán de la triste noticia.

Una pérdida muy dolorosa

Con un video recordando los días que estaba embarazada, Cecy así despidió a su bebé: “UN DÍA A LA VEZ. El día que me entere que seria mamá fue el día mas feliz de mi vida, entendí el amor incondicional del que tantas veces mi madre me hablo y me ha demostrado día a día.”

“Con el mismo cariño que te comparto los buenos momentos, me toca compartir una triste noticia, con 23 semanas tuve un parto prematuro, con mucho dolor y el corazón roto entregamos nuestro bebe a Dios, te pido con mucho amor que me des el tiempo que sea necesario para asimilar el duro momento que nuestra familia esta pasando y vivir nuestro duelo, si en algún momento me siento lista, hablare de ello.”