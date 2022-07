Integrante Televisa de luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados en su vida tal es el caso de un integrante de televisa quien pasa por un amargo momento.

En la segunda fotografía que el actor compartió en sus historias dedicó un sentido mensaje: “Me duele en el alma esto, a veces cuando no nos pasan las cosas en primera persona no te das cuenta de lo que vivimos en el día a día”, se lee al inicio, posteriormente afirmó que le arrebataron la vida. Archivado como: Integrante Televisa de luto.

Miguel Martínez llora en ‘Hoy’ tras anunciar el lamentable suceso

Pero este no fue el único medio,pues recientemente comenzó a circular un video en la plataforma de Tik Tok donde Miguel Martínez habló en el programa ‘Hoy’ sobre el duro proceso que él y su familia pasan, “Es un tema del que mucha gente ha pasado últimamente que es la inseguridad. Cuando no lo vivimos en primera persona no nos damos cuenta. El día de ayer le quitaron la vida a mi prima que estaba trabajando en la Sierra Tarahumara”.

“Ella era anestesióloga. Una gran mujer, una gran madre, una gran persona, siempre alegre, siempre con la mejor actitud de alegrar a los demás. No se vale. Aunque estoy lejos, saben que ellos siempre han sido todo para mí, mi familia siempre me ha apoyado. Son todo para mí. No tiro nunca la toalla y nunca la tiraré. Te recuerdo con mucho cariño mi dulce doctora”, concluyó el actor. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Integrante Televisa de luto.