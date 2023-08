Repartidora de comida es insultada

Una pareja le hizo pasar mal momento

Todo quedó grabado

Era el tercer servicio de entrega a domicilio que hacía una migrante venezolana en el día.

La mañana del sábado 19 de agosto, parecía prometedora y productiva para ella…hasta que llegó a la residencia de una pareja, en Houston, Texas, y se llevó el peor de los tratos.

«Esto también necesita refrigeración…Yo pedí que el servicio llegara a las 2:45…Yo le estoy diciendo que yo pago por esto», se escucha decir, en un tono alterado, a un hombre adulto.

Todo mientras sacaba las bolsas de la maleta del vehículo de la venezolana.

Repartidora de comida recibe insultos

La inconformidad con el servicio era evidente, la repartidora intentó controlar la situación, pero a cambió recibió agresión verbal, por lo que tomó la decisión de grabar lo que estaba pasando.

«Al ver cómo estaban ellos alterados, decidí grabarlos, porque ni siquiera me dejaron tocar mi carro. No me dejaron ni bajar la orden. Abrieron mi carro y sacaron todo», dijo, a MundoNow, Luly Romero.

Ella asegura que desde ese momento no ha parado de llorar.

«Si no te gusta el trato para entregar las cosas, no te rentes para esto. Regrésate a Venezuela.. Regrésate a trabajar a Venezuela…Por gente como tú, la gente no nos quiere…¡Floja!», le gritó la clienta.