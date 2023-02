Insultan a vendedores ambulantes en la ciudad de Miami

Al parecer eran hispanos

Lo que les hicieron fue por demás vergonzoso

Un video en las redes sociales ha causado gran indignación luego que de insultan a vendedores ambulantes en la ciudad de Miami, Estados Unidos, al parecer eran hispanos y lo que les hicieron fue por demás vergonzoso, delante de toda la gente que pasaba a plena luz del día en la calle, de acuerdo a un video que circula en TikTok por parte de Carlos Eduardo Espina.

Este joven se encarga de viralizar videos de personas hispanas que viven en los Estados Unidos o hispanos que son avergonzados por otras personas, por lo cual su denuncia fue muy vista por las personas que lo siguen, y apoyaron a las víctimas de presunto caso de racismo, pocos lo pudieron creer al ver las impactantes imágenes.

VIDEO CAUSA INDIGNACIÓN

Las imágenes dejan al descubierto lo vulnerable que son los vendedores ambulantes en las calles de Estados Unidos pues están a la merced de la gente que camina por allí y nadie les hace nada, pues no denuncian por temor a ser deportados, pero el mal momento nadie se los quita y tienen que vivir con eso a diario.

Los migrantes se van de su país para buscar mejores oportunidades en un país que se las da, sin embargo, algunos ciudadanos de allí no están de acuerdo que lleguen más personas a trabajar en las calles y obtener empleos que muchos americanos no quieren porque la paga no es la que ellos esperan adquirir, se informó sobre el video en el que insultan a vendedores ambulantes en Miami.