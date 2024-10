Abren las inscripciones para la Lotería de Visas DV-2026: Cómo registrarse y quiénes califican

A partir del 2 de octubre de 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos dará inicio al período de inscripción para la Lotería de Visas de Diversidad (DV) para el año fiscal 2026, en el cual se sortearán hasta 55,000 visas para emigrar legalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, este año no podrán participar ciudadanos de Cuba y Venezuela, lo que marca un cambio significativo en la elegibilidad.

Tradicionalmente, Cuba era uno de los países elegibles para el Programa de Visas de Diversidad, pero el Departamento de Estado ha decidido excluirlo este año debido a la gran cantidad de inmigrantes que han llegado a EE.UU. desde la isla en los últimos meses.

“Con la excepción de Cuba, no hubo cambios en la elegibilidad respecto al año fiscal anterior”, señala un documento oficial.

Los solicitantes podrán inscribirse entre el 2 de octubre y el 5 de noviembre de 2024, y no hay ningún costo asociado con el registro en el programa DV.

The 2026 Diversity Visa Program is now open!

– The ONLY way to enter is through https://t.co/Kw9Fij3mIM

– There is NO fee to enter

– Beware of fraud: https://t.co/U4T7Mi0PEi

– Learn more: https://t.co/NJDgGNczSf #DiversityVisa2026 pic.twitter.com/3LJVYs6QSV

— Travel – State Dept (@TravelGov) October 2, 2024