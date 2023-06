Esto ayudará de manera financiera a familias inmigrantes

Además, el medio previamente citado se encargó de compartir algunos testimonios realizados por inmigrantes al conocer sobre la nueva orden que se estará poniendo en práctica dentro de la ciudad e Nueva York, «“Sería muy bueno porque así ya no depende uno del estado, sino que se le agradece el tiempo que se le dio y haber sacado lo que es para la renta y pues sería muy bueno tener cocina por los niños, comenta Ángel Zúñiga, originaria de Honduras.

«Primero a mí me cambiaría demasiado, demasiado mi vida porque yo no descanso en el shelter donde yo duermo, no tengo una vida social, no tengo una paz interna, no tengo una tranquilidad que es lo primordial», compartió el venezolano José Díaz según el portal de Voz de América.