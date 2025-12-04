Operativo en Florida deja 14 inmigrantes arrestados
Publicado el 12/04/2025 a las 17:21
Catorce inmigrantes “indocumentados” fueron arrestados esta semana en los Cayos de Florida durante una serie de operaciones de control migratorio encabezadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.
Las autoridades también confirmaron la liberación de una mujer que fue detenida en su vehículo y cuya reacción quedó registrada en un video que se volvió viral.
Autoridades arrestan a 14 migrantes en los Cayos de Florida y liberan a ciudadana de EEUU https://t.co/huHJcKZLip
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 4, 2025
La Patrulla Fronteriza, con apoyo de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP y la Policía de Carreteras de Florida, desplegó acciones coordinadas para identificar y detener a personas en situación migratoria irregular.
Las autoridades informaron que estos operativos se realizaron en distintos puntos de los Cayos.
Los arrestos se vincularon a inspecciones vehiculares y acciones en carretera.
Operativos intensificados en los Cayos
Autoridades arrestan a 14 migrantes en los Cayos de Florida y liberan a ciudadana de EEUU https://t.co/a5UwmHtdxC
— Departamento19 (@Departamento19) December 4, 2025
Los catorce detenidos fueron descritos por la agencia como “extranjeros indocumentados”.
Según la información compartida, todos tenían antecedentes penales.
Entre los registros mencionados se incluían casos de violencia doméstica. También se reportaron antecedentes por agresión.
Las autoridades añadieron que algunos habían reingresado ilegalmente al país tras una deportación previa.
El operativo, según lo reportado por medios locales, forma parte del esfuerzo continuo por reforzar el control migratorio en esta región del sur de Florida.
La mujer del video viral fue liberada
‘Soy ciudadana estadounidense’: el dramático arresto en Cayo Largo que quedó grabado en video https://t.co/Qo6K7rVYDc
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) December 3, 2025
En medio de estas detenciones, un caso llamó especialmente la atención pública debido a la difusión de un video grabado por transeúntes.
En las imágenes se observa a una mujer gritando que era ciudadana estadounidense mientras los agentes migratorios la detenían junto a su vehículo.
El clip circuló ampliamente en redes sociales y generó cuestionamientos sobre el procedimiento.
De acuerdo con Local 10, un portavoz migratorio aclaró que la mujer conducía el vehículo de un “extranjero indocumentado”.
Además, la mujer “se negó a acatar las repetidas órdenes legales dadas por las fuerzas del orden para identificarse”.
Ante esa negativa, los agentes la retiraron del vehículo.
Fue retenida de manera breve mientras se confirmaba su identidad.
Una vez verificada, fue liberada de inmediato.
Las autoridades insistieron en que su detención fue momentánea y estrictamente para comprobar su estatus.
¿Qué sigue en la investigación?
Los operativos en los Cayos continuarán, según han señalado previamente las agencias involucradas en tareas de supervisión migratoria.
El enfoque principal seguirá siendo la identificación de personas con antecedentes criminales o con reingresos ilegales.
Las detenciones de esta semana se enmarcan en una estrategia conjunta que combina vigilancia aérea, marítima y terrestre.
Las autoridades no han informado sobre posibles cargos adicionales para los catorce detenidos.
Tampoco han dado detalles sobre su proceso migratorio tras la aprehensión.
Sin embargo, recalcaron que los antecedentes penales serán considerados en los procedimientos respectivos.
El caso de la mujer del video ha reavivado el debate sobre la interacción entre fuerzas del orden y civiles en operativos migratorios.
La agencia reiteró que su intervención respondió a protocolos establecidos.
Los operativos en zonas de alto tránsito como los Cayos suelen ser frecuentes y, en muchos casos, generan atención pública cuando involucran grabaciones ciudadanas.
Por ahora, la Patrulla Fronteriza no ha emitido información adicional sobre nuevos operativos programados.