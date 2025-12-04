Operativo en Florida deja 14 inmigrantes arrestados

Arrestan a 14 inmigrantes

Mujer detenida queda libre

Operativo migratorio en Florida

Catorce inmigrantes “indocumentados” fueron arrestados esta semana en los Cayos de Florida durante una serie de operaciones de control migratorio encabezadas por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

Las autoridades también confirmaron la liberación de una mujer que fue detenida en su vehículo y cuya reacción quedó registrada en un video que se volvió viral.

Operativo en Florida deja decenas de inmigrantes indocumentados arrestados

La Patrulla Fronteriza, con apoyo de las Operaciones Aéreas y Marítimas de la CBP y la Policía de Carreteras de Florida, desplegó acciones coordinadas para identificar y detener a personas en situación migratoria irregular.

Guardia Nacional llegará a Nueva Orleans antes de Navidad en medio del operativo migratorio 'Catahoula Crunch'

Las autoridades informaron que estos operativos se realizaron en distintos puntos de los Cayos.

Los arrestos se vincularon a inspecciones vehiculares y acciones en carretera.