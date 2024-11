Inmigrante venezolano acusado de asesinar a una estudiante de Georgia solicita juicio sin jurado

Este viernes dará comienzo el juicio contra José Ibarra, inmigrante venezolano acusado de asesinar a Laken Riley, una joven estudiante de Georgia, en un caso que ha despertado fuertes reacciones en el estado y a nivel nacional.

La defensa de Ibarra, de 26 años, solicitó el martes que el proceso se celebre sin jurado, petición que fue aceptada por el juez de un tribunal en Athens, al este de Atlanta.

La audiencia preliminar, breve pero contundente, sirvió para que el acusado renunciara a su derecho a ser juzgado por un grupo de ciudadanos, permitiendo que solo un juez decida su destino.

Laken Riley, la víctima, era una estudiante de enfermería de 22 años de la Universidad de Augusta en Athens, Georgia.

