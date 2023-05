Inmigrante mexicana dio a luz a su bebé en un baño

Lucia García declaró que no se dio cuenta que tiró a su bebé a la basura

Aseguró que el padre de la niña no sabía del embarazo

¡LO TIRÓ EN EL BOTE DE LA BASURA! Una mujer migrante de nacionalidad mexicana, terminó tirando a su bebé en un bote de basura en un baño de Nueva York, después de sufrir dolores y señaló que no pensó que estuviera embarazada. La mujer fue arrestada después del fatal incidente y les declaró a las autoridades que nunca se dio cuenta de que tiró al recién nacido.

Al darse a conocer el incidente, las autoridades declararon que ya tienen los cargos en contra de la mujer y rescataron al bebé de la basura. Cuando fue aprehendida, la encontraron en un hospital de la Universidad de Staten Island, en malas condiciones. Por ello, ahora la mujer habló con los medios de comunicación pidiendo ayuda.

MUJER TIRÓ A SU BEBÉ Y AHORA ENFRENTA LAS CONSECUENCIAS

Lucía García, una madre migrante proveniente de México, fue acusada de tirar a su bebé en un baño público. De acuerdo con los medios de comunicación locales, el incidente ocurrió cuando la joven fue al hospital y terminó dejando al recién nacido en el bote, saliendo del lugar y trasladándose al hospital con sangre en la ropa.

«Pensé que era solo sangre. No sabía que tiré a mi bebé a la basura hasta que la enfermera me lo dijo más tarde», fueron las primeras declaraciones de Lucía García y citó el New York Post. La investigación sigue en curso y las autoridades, mantienen a la joven, de 21 años, en custodia desde el pasado 20 de mayo.