Inmigrante regresa a Guatemala después de estar 6 años en EEUU y dice que ya no se acuerda de nadie

Otro comentario señala: «Tengo un mes en el país y no me acuerdo cómo se llama mi hermano, y no me acuerdo cómo es mi apellido, creo me pondré un apellido Trump o Bush, algo así».

«Ayer salí de Guate y ya se me olvidó el nombre de mi hermano», comentó un usuario en todo burlesco.

Estos comentarios no solo ilustran la ironía y el humor que muchos guatemaltecos emplean para sobrellevar su regreso.

Sino que también abren la puerta a una reflexión más profunda sobre el impacto emocional y cultural que conlleva la migración

