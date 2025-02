Inmigrante mexicano deportado tras ser acusado de asesinato

Humberto Romero Ávila, un inmigrante mexicano de 45 años, fue deportado por las autoridades de Estados Unidos el 13 de febrero de 2025.

Su caso ha generado gran atención debido a su extenso historial migratorio y criminal.

Según informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Romero Ávila había cruzado ilegalmente la frontera al menos diez veces desde 2002.

El hombre, miembro de la pandilla Paisas, fue arrestado en Texas en marzo de 2024 por conducir en estado de ebriedad.

