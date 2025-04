Inmigrante ilegal mexicano es arrestado en Florida por atacar a menor mientras jugaban a las escondidas

Prummell expresó su indignación ante la liberación del sospechoso, señalando que este tipo de casos justifican la cooperación entre las fuerzas del orden locales y federales.

«La gente suele preguntarse por qué mis colegas sheriffs del estado de Florida y yo colaboramos con nuestros socios federales para detener a individuos como este y sacarlos de aquí», declaró Prummell.

«Esta es la razón», afirmó con contundencia.

El sheriff también criticó duramente a las jurisdicciones que aplican políticas de santuario y que, según él, impiden la colaboración con las autoridades migratorias.

🚨 Charlotte County, FL: The Sheriff announced today that illegal alien Samuel Cobos-Carmona was arrested for Lewd and Lascivious Battery of a Victim 12 to 16.

He is a Mexican national and first illegally entered in 2021. He was deported and illegally entered again in early… pic.twitter.com/jMAi6sgoFU

— Illegal Alien Crimes (@ImmigrantCrimes) April 24, 2025