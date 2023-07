Le hacen preguntas de rutina

La mujer yacía acostada boca arriba al pie del cerro de arena. Con su mano izquierda masajeaba lentamente la parte baja de su espalda. Tomaba aire y volvía a respirar. El grupo de rescatistas se le acercó y la interrogó para descartar que su vida y la del bebé estuviera en peligro.

-¿Cuántos meses tienes?

– Tengo ocho meses. Me duele aquí, la espalda y no siento que se mueve el bebé.

-¿Desde hace cuánto no siente?, preguntó el oficial.

– Cuando me caí sentí que se me movió bastante. Pero ya no lo sentí más. Archivado como: Inmigrante embarazada frontera