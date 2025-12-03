EE.UU. sanciona a transportistas mexicanos por facilitar migración ilegal

EE.UU. restringe visados

Transportistas mexicanos involucrados

Facilitan inmigración ilegal

Segun informa la agencia EFE, Estados Unidos anunció restricciones de visados contra ejecutivos de una empresa mexicana acusada de facilitar traslados que permitían a migrantes acercarse irregularmente a territorio estadounidense mediante rutas previamente identificadas.

Las autoridades señalaron que los individuos proporcionaban servicios destinados a personas sin documentación, incluyendo menores provenientes del Caribe y otras regiones movilizadas hacia puntos estratégicos ubicados dentro de Centroamérica.

El Departamento de Estado explicó que estas acciones buscaban impedir que los señalados ingresaran legalmente a Estados Unidos, reforzando medidas estrictas contra actividades consideradas amenazas para la seguridad nacional.

Las investigaciones confirmaron que los servicios de transporte operaban sabiendo que beneficiaban desplazamientos irregulares, lo cual motivó la decisión oficial de aplicar sanciones migratorias inmediatas mediante restricciones de visado.

Investigaciones sobre transportistas mexicanos

Las autoridades estadounidenses informaron que la empresa de transporte involucrada operaba de manera sistemática, aunque no revelaron públicamente nombres ni identidades de los responsables vinculados con los traslados detectados recientemente.

Los indicios recopilados muestran que los movimientos organizados llevaban a migrantes hacia zonas donde posteriormente eran hallados intentando ingresar sin documentos al territorio estadounidense a través de rutas clandestinas.

La participación de la empresa fue identificada mediante reportes e investigaciones que destacaron la frecuencia de traslados sospechosos vinculados a la movilidad irregular procedente de diversas regiones internacionales.

Estados Unidos subrayó que la medida busca frenar actividades que benefician a redes migratorias, enviando un mensaje directo a compañías involucradas en operaciones que violan regulaciones fronterizas establecidas.