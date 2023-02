De acuerdo con la agencia The Associated Press, se indicó que los cinco expolicías de Memphis se declararon inocentes el viernes de asesinato en segundo grado y otros cargos por el arresto violento y la muerte de Tyre Nichols. El inicio del juicio, trajo consigo la presencia de la familia de la víctima, quienes aseguraron que en todo momento estarán presentes.

Los oficiales se declararon no culpables de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial. Están todos en libertad bajo fianza. Su próxima audiencia estaba programada para el 1 de mayo, informó The Associated Press. Por el momento, continúan las investigaciones de los hechos que ocurrieron en el pasado mes de enero.

Por otra parte, Blake Ballin, abogado de Mills, dijo que el proceso debe "basarse en los hechos y en la ley, y no en las duras emociones que vive nuestro país". El público debe ser paciente y cauteloso a la hora de juzgar a su cliente, dijo. "La justicia para el Sr. Nichols no se logrará a expensas de la justicia para el Sr. Mills", señaló Ballin y citó AP.

Tyre Nichols policías: “Me van a ver en todos los juicios”

En una rueda de prensa posterior a la vista, la madre de Nichols, RowVaughn Wells, dijo que los agentes no tuvieron el valor de mirarla a los ojos, pero que " me van a ver en todos los juicios -en todos- hasta que consigamos justicia para mi hijo", reveló la agencia The Associated Press. Por el momento,

"Me siento muy aturdida ahora mismo", dijo Wells. "Y estoy esperando a que esta pesadilla por la que básicamente estoy pasando ahora mismo (termine), estoy esperando a que alguien me despierte. Sé que eso no va a ocurrir", reveló la madre de Nichols y citó The Associated Press.