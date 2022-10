Ingrid Coronado enfurece tras la repartición de la herencia de Fernando del Solar

Ante esto fue que Ingrid Coronado reaccionó y se mostró molesta cuando le cuestionaron sí ella estaba conforme con lo estipulado en el documento de Fernando del Solar, “Es que no se trata si estas conforme o no, evidentemente yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera”, posteriormente argumentó que el conductor argentino había vendido algunas de sus propiedades y que dicho dinero estaría en una cuenta de banco que no está especificada.

“Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiarios de la cuenta, solo sé que no son mis hijos y que no soy yo, porque por eso no me pudieron dar la información. Ese asunto sí me sorprendió, honestamente, yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”, expresó Ingrid Coronado ante las cámaras de ‘Ventaneando’. Archivado como: Testamento Fernando del Solar.