“Ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado”, dice Ingrid Coronado tras la muerte de Fernando del Solar, padre de sus hijos

“El día de hoy no se me hace una casualidad que haya salido esta carta, y yo creo que no solamente el día de hoy, vale la pena que todos los días descubramos y veamos qué es lo que estamos sintiendo y más allá de negarlo y decir ‘es que yo no me quiero sentir enojado’ o ‘no me quiero sentir triste’, es decir, ‘ok, esto es lo que estoy sintiendo en este momento, voy a darme la oportunidad de sentirlo para entonces poder expresarlo de maneras saludables'”, dijo Ingrid Coronado.

Asimismo, la ex de Fernando del Solar declaró que nota en la mirada de sus hijos un profundo dolor: “debo decir que están haciendo un trabajo hermoso, para mí ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, pero sin lugar a dudas de las más hermosas porque el ver cómo le echan ganas, cómo quieren salir adelante… puedo ver este dolor profundo en sus ojos, pero también puedo ver cómo no se van a dejar vencer”, comentó.