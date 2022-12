Inglaterra vs Senegal: Con la ‘presión’ de haber sido el mejor equipo, junto con Holanda y Marruecos, en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022, la Selección de Inglaterra trató de dominar las acciones desde los primeros minutos de este partido, pero enfrente se topó con una dura Seleeción de Senegal que no estaba dispuesta a dar espacio alguno y llegar también con peligro a la portería rival.

Inglaterra vs Senegal: En lo que ha sido quizás el duelo más disparejo hasta el momento de los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, el cuadro británico venció 3 goles a0 a Senegal, que se despide de la competencia con un amargo sabor de boca luego de no aprovechar las ocasiones que tuvo en la primera mitad. El que perdona, pierde, dice el adagio.

Los ingleses sufrieron una inesperada baja para este encuentro

Inglaterra vs Senegal: Raheem Sterling quedó descartado para el partido de octavos de final del Mundial que enfrenta a Inglaterra y Senegal por un “problema familiar“, dijo la Asociación de Futbol este domingo. El delantero fue titular en los dos primeros partido de los ingleses en el Grupo B, pero quedó fuera en el último, la victoria por 3-0 sobre Gales.

La FA no ofreció más detalles para la ausencia de Sterling en su anuncio, 90 minutos antes del inicio del choque en el estadio Al Bayt: “Raheem Sterling no estará disponible esta noche porque está tratando un problema familiar”, explicó la federación inglesa en Twitter. Sterling marcó en la victoria de Inglaterra sobre Irán por 6-2 en su primer partido en el torneo pero, de haber estado disponible, su titularidad contra Senegal no estaba clara (Con información de Marca, TV Azteca y The Associated Press). (Archivado como: Inglaterra vs Senegal)