Inglaterra anuncia dos amistosos de primer nivel

Inglaterra confirma partidos amistosos contra Uruguay y Japón en Wembley. El debut mundialista será ante Croacia.

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó que la selección dirigida por Thomas Tuchel enfrentará a Uruguay y Japón en partidos amistosos el próximo marzo en Wembley, como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fechas confirmadas:

27 de marzo: Inglaterra vs Uruguay 🇺🇾

30 de marzo: Inglaterra vs Japón 🇯🇵

Ambos rivales se ubican en el top 20 del ranking FIFA: Uruguay (16º) y Japón (18º).

Tuchel quiere salir de Europa

“Queríamos medirnos con equipos fuera de Europa y clasificados entre los 20 mejores del mundo”, explicó Tuchel.

El DT aprovechará estos encuentros como última prueba antes de definir su lista para el Mundial.

Antecedentes frente a los rivales:

La última vez que Inglaterra enfrentó a Uruguay fue en el Mundial de Brasil 2014 (derrota 2-1).

Contra Japón, solo se han visto tres veces. La más reciente fue en 2010.

Our #ThreeLions’ March opponents have been confirmed ✅ Thomas Tuchel’s team will play Uruguay and Japan at @wembleystadium. — England (@England) December 10, 2025

Inglaterra jugará otros dos amistosos en EE.UU.

Se espera que antes del torneo, los ingleses disputen dos partidos más en suelo estadounidense, como parte de su adaptación al país anfitrión.

