Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Deportes » Inglaterra anuncia dos amistosos de primer nivel

Inglaterra anuncia dos amistosos de primer nivel

Inglaterra confirma partidos amistosos contra Uruguay y Japón en Wembley. El debut mundialista será ante Croacia.
Por 
2025-12-11T03:49:48+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Shutterstock

Publicado el 12/10/2025 a las 22:49

La Federación Inglesa de Fútbol confirmó que la selección dirigida por Thomas Tuchel enfrentará a Uruguay y Japón en partidos amistosos el próximo marzo en Wembley, como preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fechas confirmadas:

  • 27 de marzo: Inglaterra vs Uruguay 🇺🇾

  • 30 de marzo: Inglaterra vs Japón 🇯🇵

Ambos rivales se ubican en el top 20 del ranking FIFA: Uruguay (16º) y Japón (18º).

Tuchel quiere salir de Europa

“Queríamos medirnos con equipos fuera de Europa y clasificados entre los 20 mejores del mundo”, explicó Tuchel.
El DT aprovechará estos encuentros como última prueba antes de definir su lista para el Mundial.

Inglaterra confirma amistosos ante Uruguay y Japón
Inglaterra confirma amistosos ante Uruguay y Japón / Foto: EFE

Antecedentes frente a los rivales:

  • La última vez que Inglaterra enfrentó a Uruguay fue en el Mundial de Brasil 2014 (derrota 2-1).

  • Contra Japón, solo se han visto tres veces. La más reciente fue en 2010.

Inglaterra jugará otros dos amistosos en EE.UU.

Se espera que antes del torneo, los ingleses disputen dos partidos más en suelo estadounidense, como parte de su adaptación al país anfitrión.

Te puede interesar: Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026
Champions League

Champions League: Así quedó la tabla tras la Jornada 6

Rodrygo rompe su sequía ante el Manchester City
Messi

El Inter Miami de Lionel Messi jugará en Colombia

Alexis Vega se pierde la ida de la Final del Apertura 2025