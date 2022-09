“Actualización de Willowbrook Mall: alguien informó haber escuchado disparos dentro del centro comercial, pero luego de una investigación más detallada, parece ser infundado y no se reportaron heridos”, afirmó el Sheriff del Condado de Harris en Twitter.

“Preliminar: hubo informes de disparos en Willowbrook Mall, pero no se ha confirmado nada ni se han reportado heridos”, dijo el oficial Ed González, Sheriff del Condado de Harris, a través de su cuenta de Twitter. Además, proporcionó detalles de la situación en el centro comercial.

Apenas el viernes, la policía de Gwinnett se dirigió a la escena en un Macy’s ubicado al interior del Mall of Georgia, uno de los centros comerciales más grande de Georgia, ubicado en la ciudad de Buford, al noreste de Atlanta tras informes de disparos y apuñalamiento.

“Que culeros, para que juegan así, no saben el susto de tanta gente incluyendo niños”, comentó un seguidor del sheriff. Además, González afirmó en otro mensaje en Twitter que era seguro ir de compras al Willowbrook Mall tras los informes que calificó de ‘infundados’.

Policías abaten a hombre tras tiroteo

Además, policías de Milwaukee abatieron a un hombre que descendió de su vehículo y abrió fuego contra ellos luego de una persecución en un concurrido distrito de bares del centro de la ciudad, informaron las autoridades. Una transeúnte fue herida durante el tiroteo del viernes por la noche, indicó la policía.

De momento las autoridades desconocen si la mujer de 22 años fue baleada por la policía o por el hombre; La policía agregó que sus heridas no ponían en peligro su vida y que fue atendida en un hospital local. Ningún agente resultó herido, de acuerdo con lo informado por The Associated Press.