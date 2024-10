Informe de autopsia de Liam Payne revela causa de muerte.

Un informe preliminar de la autopsia realizada por el cuerpo forense argentino ha confirmado que Liam Payne, exmiembro de la famosa boyband One Direction, falleció debido a «politraumatismo» acompañado de «hemorragia interna y externa».

Este informe fue obtenido por CNN de la Policía de Buenos Aires, y aún se está a la espera de un análisis toxicológico que podría arrojar más luz sobre las circunstancias de su muerte.

Payne, de 31 años, murió el miércoles tras caer del tercer piso de un hotel en la capital argentina.

Las primeras informaciones indican que la Policía recibió una llamada al 911 en la que se reportaba a un hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol.

