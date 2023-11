Informan hospitalizan a Paquita la del Barrio

Salió a «defenderse»

Asimismo, la cantante se pronunció: «Me da mucho gusto saludarles, les agradezco muchísimo a toda esa gente que ha estado al pendiente de mí».

La cantante hizo referencia a su estado de salud, bromeando con que «se escapó» de la muerte y agradeció el seguir con vida.

«Pero ya vieron, me escapé no sé si del cielo o del infierno; realmente no les sé decir pero Dios me ha dado permiso de seguir existiendo», bromea.

Asimismo, llamó a sus fans a que mantuvieran la credibilidad en ella y envió afecto, además de bendiciones para su público.